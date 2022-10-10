На Украине сообщили о взрывах в Кременчуге и Кривом Роге
- РИА Новости
«Взрывы в Кременчуге», — приводит РИА Новости слова Гончаренко.
Он также заявил о взрыве в Кривом Роге, данную информацию подтвердил мэр города Александр Вилкул.
Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.