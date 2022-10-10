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На Украине сообщили о взрывах в Кременчуге и Кривом Роге

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в Кременчуге и Кривом Роге произошли взрывы.
На Украине сообщили о взрывах в Кременчуге и Кривом Роге
  • РИА Новости

«Взрывы в Кременчуге», — приводит РИА Новости слова Гончаренко.

Он также заявил о взрыве в Кривом Роге, данную информацию подтвердил мэр города Александр Вилкул.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

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