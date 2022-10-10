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В офисе Зеленского призвали украинцев сократить энергопотребление вечером 10 октября

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Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал украинцев сократить энергопотребление с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск) 10 октября.
В офисе Зеленского призвали украинцев сократить энергопотребление вечером 10 октября
  • Gettyimages.ru

«С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему. Сегодня — это важно — нужно выключить свет, в этот период не пользоваться электроприборами, чтобы вся страна пережила этот сложный день», — приводит РИА Новости слова Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что необходимо «вместе поработать на страну».

По его словам, энергопотребление должно быть максимально сокращено.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

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