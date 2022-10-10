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Депутат Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает необходимым деактивировать спутниковую группировку НАТО, которая собирает данные для украинских войск.
Депутат Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО
  • РИА Новости

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», — сказал депутат РИА Новости.

По его словам, оружие, способное это сделать, в том числе комплекс «Пересвет», есть.

«Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести из строя, так как они способствуют агрессии против России», — считает парламентарий.

Он аргументировал это тем, что без спутникового сопровождения HIMARS «уже не будут нести значительной опасности, так как утратят свою точность».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее отмечал, что частные компании из США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.

В частности, как сообщало РИА Новости, коммерческие спутники американской компании Maxar Technologies вели съёмку Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области за три дня до того, как на нём произошли взрывы.

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