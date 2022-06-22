РИА Новости: спутник компании Maxar Technologies снимал Новошахтинский НПЗ 19 июня

Коммерческие спутники американской компании Maxar Technologies вели съёмку Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области за три дня до того, как на нём произошли взрывы. Сама компания при этом имеет десятилетний контракт с правительством США в лице структуры Пентагона на сумму до $3,24 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовые документы компании.

Агентство пишет, что 25 мая Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) заключило контракт с Maxar Intelligence Inc.

Контракт при этом является «крупнейшим из когда-либо заключенных NRO соглашений на приобретение коммерческих изображений».

По информации РИА Новости, NRO является структурой в составе Пентагона. В его задачи входит создание, запуск и эксплуатация разведывательных спутников, а также передача разведданных различным правительственным ведомствам США.

«В соответствии с договорённостью, Maxar продолжит предоставлять коммерческие спутниковые изображения высокой точности для нужд американского оборонно-разведывательного сообщества, а также миссий, которые проводятся в партнёрстве с союзниками и партнёрами США», — говорится в документах компании.

В отдельном пресс-релизе компания подчеркнула важность «коммерческой геопространственной разведки» и значимость программ, которые «делают возможным обмен незасекреченной информацией между США и их союзниками и партнерами по НАТО», в том числе в свете украинского кризиса.

Утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области потушили пожар. Глава региона Василий Голубев заявил, что фрагменты двух беспилотников нашли на территории завода.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрывов на территории завода.

Как отмечал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.

Он напомнил, что ведущие операторы, которые занимаются алгоритмами для создания бесшовных высокодетальных снимков земной поверхности, сегодня работают в основном на Пентагон.