CNN: Киев готов информировать США о поражаемых целях в обмен на поставку новых ракет

Украинские власти пообещали Соединённым Штатам предоставлять «полную и непрерывную» информацию о поражаемых целях в обмен на поставку ракет с дальностью полёта 300 км.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом Украина пытается преодолеть «сопротивление» Вашингтона в отправке новой разновидности мощных ракетных систем большой дальности.

«Украинское правительство предлагает США полную и непрерывную прозрачность списков предполагаемых российских целей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией.