военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

CNN: Киев готов информировать США о поражаемых целях в обмен на поставку новых ракет

Короткая ссылка
Украинские власти пообещали Соединённым Штатам предоставлять «полную и непрерывную» информацию о поражаемых целях в обмен на поставку ракет с дальностью полёта 300 км.
CNN: Киев готов информировать США о поражаемых целях в обмен на поставку новых ракет
  • AP

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом Украина пытается преодолеть «сопротивление» Вашингтона в отправке новой разновидности мощных ракетных систем большой дальности.

«Украинское правительство предлагает США полную и непрерывную прозрачность списков предполагаемых российских целей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км. 

CNN ранее также передавал, что США вряд ли будут поставлять Киеву системы большой дальности.

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить