МИД Узбекистана: не нарушившие закон россияне не подлежат принудительной депортации
«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию», — говорится в заявлении на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, не подлежат принудительной депортации.
Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.
В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.