Кадыров опубликовал видео, на котором показан квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором показан сбитый квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка».

«Я уже неоднократно говорил о том, что в ходе специальной военной операции, помимо украинских националистов, наши подразделения активно противостоят иностранным наёмникам из стран НАТО», — написал глава Чечни.

По его словам, сбитый чеченскими бойцами квадрокоптер использовали для атак по позициям союзнических сил.

Кадыров предположил, что запустившие квадрокоптер надеялись на его детонацию, чтобы надпись никто не увидел.

«Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: «Каков привет, таков и ответ». Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать и он непременно научит вас приветливости и правильному тону», — заключил глава Чечни.

В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.