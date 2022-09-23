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Politico: Украина просит западные страны о срочных поставках современных танков

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Украинские власти просят своих западных партнёров об экстренных поставках современных танков, но они не спешат с выполнением заявки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, в настоящий момент украинские войска больше всего нуждаются в танках.

В частности, речь идёт об американских Abrams и немецких Leopard.

«Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — приводит текст материала РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild потребовал от правительства Германии поставить Киеву боевые танки, тем самым показав пример союзникам.

Агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

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