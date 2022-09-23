Politico: Украина просит западные страны о срочных поставках современных танков

Украинские власти просят своих западных партнёров об экстренных поставках современных танков, но они не спешат с выполнением заявки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.