Зеленский потребовал от правительства Германии поставку боевых танков

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild потребовал от правительства Германии поставить Киеву боевые танки, тем самым показав пример союзникам.

«Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей... тогда дайте нам эту технику», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский поблагодарил Берлин за оказываемую Киеву военную помощь, однако подчеркнул, что украинским военным «нужно больше техники».

«Германия отдала нам очень хорошую технику, мы благодарны за Mars II, за финансовую поддержку... и мы не сравниваем эту поддержку с поддержкой других стран. Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков», — констатировал украинский лидер.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.

Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью Funke подчеркнула, что Германия не желает отправлять на Украину свои танки, пока этот вопрос не будет согласован с партнёрами, которые также до сих пор не передали ВСУ танки западного образца.