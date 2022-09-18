Стремоусов сообщил, что Сальдо провёл первое после госпитализации совещание

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в совещании впервые после госпитализации. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE».

«С Владимиром Сальдо мы проводили первое (после госпитализации. — RT) совещание, я думаю, мы запишем совместное видео», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов также прокомментировал состояние здоровья Сальдо, уточнив, что тот чувствует себя хорошо.

12 сентября Сальдо записал видеообращение к жителям региона.

20 августа власти Херсонской области сообщили, что состояние Сальдо улучшилось, он идёт на поправку.

5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Перед этим чиновник сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.