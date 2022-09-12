военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава администрации Херсонской области Сальдо записал видеообращение к жителям региона

Короткая ссылка
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, госпитализированный ранее, обратился к жителям региона со словами поддержки.
Глава администрации Херсонской области Сальдо записал видеообращение к жителям региона
  • РИА Новости

«Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья. Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьёзных врачей, для того чтобы поправить своё здоровье», — сказал руководитель региона в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что почти каждый день общается с военными.

«Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооружённых сил Российской Федерации значительно больше сил, поэтому Херсон никогда не поддастся уловкам со стороны», — сказал Сальдо.

В настоящее время глава администрации имеет возможность работать над бюджетом области до конца года и на следующий год, рассказал он.

«Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу», — заявил Сальдо.

20 августа власти Херсонской области сообщили, что состояние Сальдо улучшилось, он идёт на поправку.

5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского. Перед этим чиновник сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить