Глава администрации Херсонской области Сальдо записал видеообращение к жителям региона

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, госпитализированный ранее, обратился к жителям региона со словами поддержки.

«Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья. Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьёзных врачей, для того чтобы поправить своё здоровье», — сказал руководитель региона в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что почти каждый день общается с военными.

«Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооружённых сил Российской Федерации значительно больше сил, поэтому Херсон никогда не поддастся уловкам со стороны», — сказал Сальдо.

В настоящее время глава администрации имеет возможность работать над бюджетом области до конца года и на следующий год, рассказал он.

«Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу», — заявил Сальдо.

20 августа власти Херсонской области сообщили, что состояние Сальдо улучшилось, он идёт на поправку.

5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского. Перед этим чиновник сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.