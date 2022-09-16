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Путин: Россия сделает всё для скорейшего прекращения конфликта на Украине

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RT
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает всё для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам российского лидера, украинское руководство отказалось от переговоров и выразило желание добиться своих целей военным путём.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что для встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нужно построить фундамент договорённостей, которые будут закреплены.

В Кремле заявили, что предметом переговоров между Россией и Украиной может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.

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