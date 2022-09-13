Боррель прокомментировал возможность продолжения переговоров между Украиной и Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал возможность продолжения переговоров между украинской и российской сторонами.

«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше», — цитирует Борреля РИА Новости.

При этом он отметил, что «переговоры о мире... не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договорённостей, которые будут закреплены.

В Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.

При этом Зеленский утверждал, что переговоры Киева с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.