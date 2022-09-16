СКЦ разрешил выход пяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход четырёх судов, перевозящих в общей сложности 69 600 т зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит заявление РИА Новости.

Из Одессы два судна с рапсом и соевыми бобами на борту отправятся в Германию и Египет.

Из Черноморска в Румынию будет доставлено 8 т рапса.

Из Южного судно с кукурузой и ячменём направится в Грецию.

Ожидается отплытие ещё одного судна в Румынию, отправление которого планировалось на четверг, но было отложено.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.