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Казахстан снял ограничения на экспорт зерна и муки

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Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана заявила о решении отменить ограничения на экспорт зерна и муки.
Казахстан снял ограничения на экспорт зерна и муки
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

«Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что решение принято после стабилизации ситуации на мировом рынке и поступления положительных прогнозов урожайности зерновых в Казахстане.

В конце августа министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заявил о возможности отмены квот на экспорт пшеницы и муки.

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