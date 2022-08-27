В Минсельхозе Казахстана заявили о возможности отмены квот на экспорт пшеницы и муки

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заявил о возможности отмены квот на экспорт пшеницы и муки.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«В сентябре могут вновь открыться зарубежные рынки для казахстанских зерна и муки. Минсельхоз предлагает межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки», — цитирует Карашукеева РИА Новости.



По его словам, инициативу министерства обсудят уже на следующей неделе члены межведомственной комиссии на очередном заседании.

«Когда вводились эти ограничения, мы в первую очередь старались обезопасить внутренний рынок от продовольственного кризиса, учитывая сложную международную ситуацию. К тому же на тот момент не было понимания, какой урожай ждёт Казахстан», — пояснил министр, отметив, что сейчас обстановка изменилась к лучшему.

Ранее пресс-служба Минсельхоза России сообщила, что ведомство не рассматривает вариант отмены плавающих экспортных пошлин на зерно.