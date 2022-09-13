Рогов: ВСУ стянули к линии соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS

Украинские войска стянули к линии соприкосновения в Запорожской области американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«К линии боевого соприкосновения стянуто уже минимум три штуки РЭБ «Буковоль». РСЗО HIMARS (также. — RT) замечены», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Рогов рассказал об увеличении количества тяжёлой техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.

Он также сообщил, что украинские военные трижды за сутки безуспешно пытались навести переправу через реку Северский Донец.