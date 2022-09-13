Пушилин: ВСУ трижды за сутки пытались навести переправу через реку Северский Донец

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные трижды за сутки безуспешно пытались навести переправу через реку Северский Донец.

«Противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, у противника ничего не получилось», — написал он в Telegram.

По словам главы ДНР, группа украинских военных в Святогорске ограничена как в количественном составе, так и по боеприпасам.

Ранее Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.