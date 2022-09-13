Пушилин: ВСУ трижды за сутки пытались навести переправу через реку Северский Донец
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«Противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, у противника ничего не получилось», — написал он в Telegram.
По словам главы ДНР, группа украинских военных в Святогорске ограничена как в количественном составе, так и по боеприпасам.
Ранее Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.