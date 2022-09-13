военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов сообщил о концентрации техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов рассказал об увеличении количества тяжёлой техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области.
Рогов сообщил о концентрации техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

«Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Сегодня весь день была переброска войск (ВСУ. — RT). Количество техники, которая перебрасывается, тоже впечатляет», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Рогов отметил, что такого количества военных и вооружения ВСУ не было зафиксировано на линии соприкосновения в Запорожской области с начала спецоперации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что союзные силы пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить