Рогов сообщил о концентрации техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов рассказал об увеличении количества тяжёлой техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области.

«Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Сегодня весь день была переброска войск (ВСУ. — RT). Количество техники, которая перебрасывается, тоже впечатляет», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Рогов отметил, что такого количества военных и вооружения ВСУ не было зафиксировано на линии соприкосновения в Запорожской области с начала спецоперации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что союзные силы пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод.