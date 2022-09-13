Рогов сообщил о концентрации техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области
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«Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Сегодня весь день была переброска войск (ВСУ. — RT). Количество техники, которая перебрасывается, тоже впечатляет», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Рогов отметил, что такого количества военных и вооружения ВСУ не было зафиксировано на линии соприкосновения в Запорожской области с начала спецоперации.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что союзные силы пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод.