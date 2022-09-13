Стремоусов: пресечена попытка ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод
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«Попытка прорыва на Давыдов Броде не просто была, они постоянные. Малыми группами враг пытается прорваться, но наши ребята стоят героически, мы говорим о Министерстве обороны Российской Федерации. Все попытки как всегда отбиты», — написал Стремоусов в Telegram.
Он подчеркнул, что заявления украинских СМИ о прорыве линии обороны не соответствуют действительности.
Ранее в Минобороны России заявили, что потери ВСУ и наёмников из-за ударов авиации России за сутки составили 800 человек.
Также сообщалось, что российские войска поразили 12 украинских пунктов управления и 47 артиллерийских подразделений.