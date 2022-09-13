Стремоусов: пресечена попытка ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод

Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Попытка прорыва на Давыдов Броде не просто была, они постоянные. Малыми группами враг пытается прорваться, но наши ребята стоят героически, мы говорим о Министерстве обороны Российской Федерации. Все попытки как всегда отбиты», — написал Стремоусов в Telegram.

Он подчеркнул, что заявления украинских СМИ о прорыве линии обороны не соответствуют действительности.

Ранее в Минобороны России заявили, что потери ВСУ и наёмников из-за ударов авиации России за сутки составили 800 человек.

Также сообщалось, что российские войска поразили 12 украинских пунктов управления и 47 артиллерийских подразделений.