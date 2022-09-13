ВС России поразили 12 украинских пунктов управления и 47 артиллерийских подразделений

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили 12 украинских пунктов управления и 47 артиллерийских подразделений.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления... а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, уничтожены пять украинских складов с боеприпасами и оружием в ДНР, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее в Минобороны России заявили, что потери ВСУ и наёмников из-за ударов авиации России составили 800 человек.