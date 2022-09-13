Пушилин рассказал, что союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.

«В районе Щурово противник попытался определённым количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита», — написал Пушилин в Telegram.

Он также сообщил, что украинские военные трижды за сутки безуспешно пытались навести переправу через реку Северский Донец.

Ранее Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.