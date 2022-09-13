Парламент Литвы продлил режим чрезвычайного положения и закрыл въезд для россиян

Сейм Литвы принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 15 декабря и закрыл въезд в страну для граждан России.

«Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям», — приводит ТАСС текст постановления парламента.

Отмечается, что решение о запрете на въезд вступает в силу 19 сентября.

Также сейм продлил действие чрезвычайного положения в пограничной зоне.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года. А Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

Как сообщается на сайте АТОР, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания и Бельгия больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.