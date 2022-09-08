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Дегтярёв заявил, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной операции на Украине. По его словам, он сам бы поехал добровольцем на Украину, но не может бросить пост.
Дегтярёв заявил, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост
  • globallookpress.com
  • © State Duma Russia

«Я бы сам поехал (добровольцем. — RT) с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу», — сказал Дегтярёв в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в специальной военной операции на Украине.

Путин также заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации на Украине.

Кадыров также попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

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