Дегтярёв заявил, что поехал бы добровольцем на Украину, но не может бросить пост

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в специальной операции на Украине. По его словам, он сам бы поехал добровольцем на Украину, но не может бросить пост.

«Я бы сам поехал (добровольцем. — RT) с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу», — сказал Дегтярёв в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в специальной военной операции на Украине.

Путин также заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации на Украине.

Кадыров также попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.