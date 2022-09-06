МВД Казахстана: возможная убийца Дугиной пользовалась поддельным удостоверением личности

В МВД Казахстана назвали поддельным удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк.

«Размещённое в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Также стало известно, что Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным казахстанским госномером.