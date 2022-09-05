МВД Казахстана: госномер на машине исполнителя убийства Дугиной был снят с учёта

Украинка Наталья Вовк, которую ФСБ называет исполнительницей убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, передвигалась на автомобиле с недействительным казахстанским госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.

«Регистрационный номер автомобиля был снят с учёта в связи с утерей», — рассказали в ведомстве

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область. По информации РИА Новости, Вовк также пользовалась поддельным казахстанским паспортом на имя Юлии Зайко.

Кроме того, при въезде в Россию она использовала номера ДНР (Е982ХН DPR), в Москве — номера Казахстана (172AJD02), при выезде — номера Украины (AH7771IP).