РИА Новости: предполагаемая убийца Дугиной пользовалась фальшивым паспортом

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной пользовалась поддельным казахстанским паспортом, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

«Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Вовк арендовала этот гараж по поддельному казахстанскому паспорту на имя Юлии Зайко.

23 августа в Москве простились с Дугиной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.