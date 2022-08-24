РИА Новости: предполагаемая убийца Дугиной пользовалась фальшивым паспортом
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«Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Вовк арендовала этот гараж по поддельному казахстанскому паспорту на имя Юлии Зайко.
23 августа в Москве простились с Дугиной.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.
Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.