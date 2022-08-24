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РИА Новости: предполагаемая убийца Дугиной пользовалась фальшивым паспортом

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Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной пользовалась поддельным казахстанским паспортом, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
РИА Новости: предполагаемая убийца Дугиной пользовалась фальшивым паспортом
  • РИА Новости

«Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Вовк арендовала этот гараж по поддельному казахстанскому паспорту на имя Юлии Зайко.

23 августа в Москве простились с Дугиной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

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