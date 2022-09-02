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Сенатор Климов: провокации «прибалтийских соседей» могут вызвать очередную войну в Европе

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«Прибалтийские соседи» России в состоянии спровоцировать очередную большую войну в Европе, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
Сенатор Климов: провокации «прибалтийских соседей» могут вызвать очередную войну в Европе
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

По мнению сенатора, «прибалтийские соседи явно делают всё», чтобы их демилитаризовали.

«Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвёртую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора. К тому же агрессивные соседи должны знать, что тогда нам, возможно, придётся не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором», — написал он в Telegram.

Климов адресовал вопрос «не прибалтийским временщикам, а их заокеанским кураторам».

«В 1945-м они были среди победителей лишь потому, что сражались на одной стороне с нами против общего врага — нацизма. А теперь хотите поддержать нациков XXI века войной с нами? Плохо кончите!» — заключил член Совфеда.

Как ранее заявили в МИД России, действия властей стран Балтии по сносу советских памятников являются неприемлемыми, они скажутся на уровне двусторонних отношений.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги. При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина». 25 августа там снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.

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