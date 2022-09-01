Токаев объявил о проведении в Казахстане амнистии участников январских протестов
- РИА Новости
«Я принял решение объявить единовременную амнистию участников январского события. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», — цитирует Токаева ТАСС.
Он также поручил проработать вопрос ужесточения наказания за призывы к подрыву государственного строя.
Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что правоохранительные органы республики арестовали 766 человек после январских массовых беспорядков.
Кроме того, по его словам, жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.