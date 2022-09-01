Токаев объявил о проведении в Казахстане амнистии участников январских протестов

В Казахстане проведут единоразовую амнистию участников январских беспорядков, кроме совершивших тяжкие преступления, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Я принял решение объявить единовременную амнистию участников январского события. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», — цитирует Токаева ТАСС.

Он также поручил проработать вопрос ужесточения наказания за призывы к подрыву государственного строя.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что правоохранительные органы республики арестовали 766 человек после январских массовых беспорядков.

Кроме того, по его словам, жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.