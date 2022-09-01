военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Токаев объявил о проведении в Казахстане амнистии участников январских протестов

Короткая ссылка
В Казахстане проведут единоразовую амнистию участников январских беспорядков, кроме совершивших тяжкие преступления, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев объявил о проведении в Казахстане амнистии участников январских протестов
  • РИА Новости

«Я принял решение объявить единовременную амнистию участников январского события. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», — цитирует Токаева ТАСС.

Он также поручил проработать вопрос ужесточения наказания за призывы к подрыву государственного строя.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что правоохранительные органы республики арестовали 766 человек после январских массовых беспорядков.

Кроме того, по его словам, жертвами массовых январских протестов в Казахстане стали 230 человек.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить