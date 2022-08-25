Украинский посол в Кишинёве Марко Шевченко выступил за полную интеграцию Приднестровья в состав Молдавии. По его мнению, только тогда у региона «есть перспектива». Такое мнение он выразил в интервью радиостанции Vocea Basarabiei.

«По моему мнению (разумеется, личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Молдавии. Ок, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с Конституцией страны», — цитирует дипломата РИА Новости.

Шевченко считает, что приднестровская экономика «переориентируется на европейский рынок», а предприятия Приднестровья действуют в рамках правового поля Молдавии.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно и понятно, против кого это делается.

Додон подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».

По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, НАТО поставками оружия в Молдавию ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.

Он также напомнил, что вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где обозначено: «независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации».

Министр подчеркнул, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.