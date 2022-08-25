военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Украинский дипломат Шевченко порассуждал о судьбе Приднестровья

Короткая ссылка
Украинский посол в Кишинёве Марко Шевченко выступил за полную интеграцию Приднестровья в состав Молдавии. По его мнению, только тогда у региона «есть перспектива». Такое мнение он выразил в интервью радиостанции Vocea Basarabiei.
Украинский дипломат Шевченко порассуждал о судьбе Приднестровья
  • РИА Новости

«По моему мнению (разумеется, личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Молдавии. Ок, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с Конституцией страны», — цитирует дипломата РИА Новости.

Шевченко считает, что приднестровская экономика «переориентируется на европейский рынок», а предприятия Приднестровья действуют в рамках правового поля Молдавии.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно и понятно, против кого это делается.

Додон подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».

По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, НАТО поставками оружия в Молдавию ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.

Он также напомнил, что вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где обозначено: «независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации».

Министр подчеркнул, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить