Украинский дипломат Шевченко порассуждал о судьбе Приднестровья
- РИА Новости
«По моему мнению (разумеется, личному), у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Молдавии. Ок, с особым статусом, который будет предоставлен в соответствии с Конституцией страны», — цитирует дипломата РИА Новости.
Шевченко считает, что приднестровская экономика «переориентируется на европейский рынок», а предприятия Приднестровья действуют в рамках правового поля Молдавии.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно и понятно, против кого это делается.
Додон подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».
По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, НАТО поставками оружия в Молдавию ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.
Он также напомнил, что вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где обозначено: «независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации».
Министр подчеркнул, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.