Глава МИД Приднестровья заявил, что республика нацелена на присоединение к России
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.
Игнатьев назвал безусловным приоритетом независимость Приднестровья.
Ранее в МИД ПМР заявили, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.