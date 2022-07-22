Глава МИД Приднестровья заявил, что республика нацелена на присоединение к России

Вектор развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики остаётся неизменным и нацеленным на обретение независимости с последующим присоединением к России. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.

Игнатьев назвал безусловным приоритетом независимость Приднестровья.

Ранее в МИД ПМР заявили, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.