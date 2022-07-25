В Приднестровье заявили, что миротворческая миссия продолжится до урегулирования конфликта

Миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

По его словам, Молдавия за три десятилетия не исполнила взятые на себя обязательства и не способствовала скорейшему урегулированию конфликта.

«Миротворческая операция имеет конкретный мандат. Есть чёткая позиция, которая все эти три десятилетия отражалась на уровне высшего руководства Российской Федерации, кстати, и самой Молдовы тоже», — приводит ТАСС заявление Игнатьева в ходе круглого стола в Общественной палате России на тему «Тридцатилетие российской миротворческой миссии в Приднестровье».

Дипломат напомнил, что позиция заключается в том, что миротворческая операция будет проходить в регионе до тех пор, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта.

Ранее Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.