В Приднестровье заявили, что миротворческая миссия продолжится до урегулирования конфликта
- РИА Новости
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По его словам, Молдавия за три десятилетия не исполнила взятые на себя обязательства и не способствовала скорейшему урегулированию конфликта.
«Миротворческая операция имеет конкретный мандат. Есть чёткая позиция, которая все эти три десятилетия отражалась на уровне высшего руководства Российской Федерации, кстати, и самой Молдовы тоже», — приводит ТАСС заявление Игнатьева в ходе круглого стола в Общественной палате России на тему «Тридцатилетие российской миротворческой миссии в Приднестровье».
Дипломат напомнил, что позиция заключается в том, что миротворческая операция будет проходить в регионе до тех пор, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта.
Ранее Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.