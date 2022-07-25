В Приднестровье заявили, что миротворческая миссия продолжится до урегулирования конфликта

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Миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
В Приднестровье заявили, что миротворческая миссия продолжится до урегулирования конфликта
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

По его словам, Молдавия за три десятилетия не исполнила взятые на себя обязательства и не способствовала скорейшему урегулированию конфликта.

«Миротворческая операция имеет конкретный мандат. Есть чёткая позиция, которая все эти три десятилетия отражалась на уровне высшего руководства Российской Федерации, кстати, и самой Молдовы тоже», — приводит ТАСС заявление Игнатьева в ходе круглого стола в Общественной палате России на тему «Тридцатилетие российской миротворческой миссии в Приднестровье».

Дипломат напомнил, что позиция заключается в том, что миротворческая операция будет проходить в регионе до тех пор, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта.

Ранее Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.

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