Микробиолог Никулин рассказал, как действует отравляющее вещество ботулотоксин

Микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин рассказал, как действует отравляющее вещество ботулотоксин типа В, которое обнаружили в организме российских военнослужащих в Запорожской области.

«Ботулотоксин проникает в лёгкие, в общем, поражает слизистые — глаза, нос, лёгкие и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное, причём там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов. Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек погибает от удушья, от недостатка кислорода», — рассказал эксперт РИА Новости.

Ботулотоксин стоял, а может и остаётся на вооружении в армии США, отметил Никулин.

Бомбы, заряженные веществом, могли быть применены и в Запорожской области, считает он.

По словам Никулина, ботулотоксин является веществом животного происхождения, а не биологическим оружием. Его обычно используют для отравления воды или ещё каких-либо веществ, используемых человеком.

Специалист допустил, что украинские военные могли распылить вещество аэрозольным способом с помощью дронов.

20 августа Министерство обороны России сообщило, что 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, были госпитализированы с признаками сильного отравления.

В результате обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа В.

Россия официально направит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства «химического терроризма» Киева.