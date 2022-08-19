Совет министров в освобождённой части Харьковской области возглавил экс-мэр Краснодара

В освобождённой части Харьковской области сформирован Совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — цитирует ТАСС текст документа.

В пятницу, 19 августа, депутаты городской Думы Краснодара единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий Алексеенко в связи с переходом на другую работу.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию 18 августа.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.