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Совет министров в освобождённой части Харьковской области возглавил экс-мэр Краснодара

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В освобождённой части Харьковской области сформирован Совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
Совет министров в освобождённой части Харьковской области возглавил экс-мэр Краснодара
  • © krd.ru

«Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем Совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — цитирует ТАСС текст документа.

В пятницу, 19 августа, депутаты городской Думы Краснодара единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий Алексеенко в связи с переходом на другую работу.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию 18 августа.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.

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