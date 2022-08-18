Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий
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«В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления... созвать внеочередное заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19.09.2022 в 10:00», — приводит ТАСС текст распоряжения председателя городской Думы Веры Галушко.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку.
Отмечается, что политик уже подавал заявление об отставке, но 14 июля президент страны Серджо Маттарелла не принял её.