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Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий

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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий
  • © Станислав Телеховец / krd.ru

«В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления... созвать внеочередное заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19.09.2022 в 10:00», — приводит ТАСС текст распоряжения председателя городской Думы Веры Галушко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку.

Отмечается, что политик уже подавал заявление об отставке, но 14 июля президент страны Серджо Маттарелла не принял её.

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