Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

«В связи с поступлением в городскую Думу Краснодара заявления... созвать внеочередное заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19.09.2022 в 10:00», — приводит ТАСС текст распоряжения председателя городской Думы Веры Галушко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку.

Отмечается, что политик уже подавал заявление об отставке, но 14 июля президент страны Серджо Маттарелла не принял её.