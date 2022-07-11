В Запорожской области заявили о формировании крупного движения за интеграцию с Россией

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе формируется крупное движение за интеграцию с Россией.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Формируется крупное общественное интеграционное движение «Мы вместе с Россией», объединившие под своим началом тысячи жители Запорожской области, которые хотят помочь в устройстве мирной жизни и участвовать в развитии региона», — сказал Рогов.

По его словам, движение станет основой для создания общественных советов.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал предрешённым воссоединение Запорожской и Херсонской областей с Россией.