В Запорожской области заявили о формировании крупного движения за интеграцию с Россией
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Об этом он заявил РИА Новости.
«Формируется крупное общественное интеграционное движение «Мы вместе с Россией», объединившие под своим началом тысячи жители Запорожской области, которые хотят помочь в устройстве мирной жизни и участвовать в развитии региона», — сказал Рогов.
По его словам, движение станет основой для создания общественных советов.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал предрешённым воссоединение Запорожской и Херсонской областей с Россией.