В Запорожской области заявили о формировании крупного движения за интеграцию с Россией

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе формируется крупное движение за интеграцию с Россией.
В Запорожской области заявили о формировании крупного движения за интеграцию с Россией
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом он заявил РИА Новости.

«Формируется крупное общественное интеграционное движение «Мы вместе с Россией», объединившие под своим началом тысячи жители Запорожской области, которые хотят помочь в устройстве мирной жизни и участвовать в развитии региона», — сказал Рогов.

По его словам, движение станет основой для создания общественных советов.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков назвал предрешённым воссоединение Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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