Советник главы Крыма Олег Крючков назвал предрешённым воссоединение Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Крючкова, Киев начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобождённых от украинских войск территорий.

Он обратил внимание на то, что представители украинской стороны пугают контрнаступлением и призывают жителей южных областей уехать. Крючков заявил, что в Киеве осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведён.

«Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено, и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённым силам Украины поставлена задача отвоевать юг страны.