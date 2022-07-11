Советник главы Крыма назвал предрешённым воссоединение юга Украины с Россией

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Советник главы Крыма Олег Крючков назвал предрешённым воссоединение Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщило РИА Новости.
Советник главы Крыма назвал предрешённым воссоединение юга Украины с Россией
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам Крючкова, Киев начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобождённых от украинских войск территорий.

Он обратил внимание на то, что представители украинской стороны пугают контрнаступлением и призывают жителей южных областей уехать. Крючков заявил, что в Киеве осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведён.

«Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено, и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал он. 

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённым силам Украины поставлена задача отвоевать юг страны.

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