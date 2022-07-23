В Запорожской области рассказали о процессе формирования правительства

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На освобождённых территориях Запорожской области идёт процесс формирования правительства, заявил глава Совмина региона Антон Кольцов.
В Запорожской области рассказали о процессе формирования правительства
  • РИА Новости

«Я назначен председателем Совета министров, и моя задача сейчас — сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании», — цитирует РИА Новости Кольцова.

По его словам, в правительстве будет три блока: финансово-экономический, промышленный и блок соцсферы.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что введением нового пакета санкций ЕС, по сути, признал территорию региона частью России.

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