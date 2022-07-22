Власти Запорожской области: введением санкций ЕС признал территорию региона частью России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что введением нового пакета санкций ЕС, по сути, признал территорию региона частью России.

«В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — заявил Рогов в Telegram.

Он пояснил, что в документе указан как «так называемый представитель главного совета ВГА Запорожской области».

«Еэсовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА, тем самым признавая её легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — заключил Рогов.

21 июля Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.

В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.

Также в него включены Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».