Власти Запорожской области: введением санкций ЕС признал территорию региона частью России
- РИА Новости
«В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — заявил Рогов в Telegram.
Он пояснил, что в документе указан как «так называемый представитель главного совета ВГА Запорожской области».
«Еэсовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА, тем самым признавая её легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — заключил Рогов.
21 июля Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.
В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.
Также в него включены Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».