Власти Запорожской области: введением санкций ЕС признал территорию региона частью России

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что введением нового пакета санкций ЕС, по сути, признал территорию региона частью России.
Власти Запорожской области: введением санкций ЕС признал территорию региона частью России
  • РИА Новости

«В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — заявил Рогов в Telegram.

Он пояснил, что в документе указан как «так называемый представитель главного совета ВГА Запорожской области».

«Еэсовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА, тем самым признавая её легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — заключил Рогов.

21 июля Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.

В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.

Также в него включены Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».

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