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Агентство Fitch повысило до «CC» долгосрочный рейтинг Украины

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «RD» до «CC».

«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до «CC» с «RD» (ограниченный дефолт. — RT), — отмечается в сообщении.

Ранее международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings назвали дефолтом отсрочку платежей по долгу Украины, понизив рейтинги страны в иностранной валюте.

В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

Позже Bloomberg сообщал, что Украина получила отсрочку по выплатам госдолга до 2024 года.

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