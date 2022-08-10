Bloomberg: Украина получила отсрочку по выплатам госдолга до 2024 года

Кредиторы Украины согласились заморозить задолженности Киева по внешним обязательствам до 2024 года.

«В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг», — сообщает Bloomberg со ссылкой на украинский Минфин.

По данным агентства, в общем внешний госдолг страны составляет $19,6 млрд. Заморозка позволит властям Украины сохранить $5,8 млрд, которые должны быть выплачены для обслуживания долга до 2024 года.

Отмечается, что дефицит госбюджета составляет порядка $5 млрд ежемесячно.

В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

Европейская комиссия ранее создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает гранты и кредиты.