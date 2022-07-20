Кредиторы Украины отсрочили обслуживание её госдолга до 2023 года
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина Германии.
«Члены группы кредиторов Украины поддерживают это ходатайство и рекомендуют держателям облигаций дать согласие на запрос Украины», — говорится в заявлении.
Отмечается, что среди кредиторов Украины — Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония.
По сообщению ТАСС, кабинет министров Украины принял решение о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Киеву необходимо согласовать новые условия с кредиторами, чтобы решение вступило в силу.
Ранее правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.