Кредиторы Украины отсрочили обслуживание её госдолга до 2023 года

Группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина Германии.

«Члены группы кредиторов Украины поддерживают это ходатайство и рекомендуют держателям облигаций дать согласие на запрос Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди кредиторов Украины — Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония.

По сообщению ТАСС, кабинет министров Украины принял решение о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Киеву необходимо согласовать новые условия с кредиторами, чтобы решение вступило в силу.

Ранее правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.