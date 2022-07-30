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S&P понизило cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CC. Ранее Украина находилась на уровне CCC+.

Об этом говорится на сайте агентства.

«29 июля 2022 года S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до CC с CCC+. Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу — негативный», — передаёт РИА Новости слова заявления.

28 мая агентство понизило долгосрочный cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CCC+. 

В июле международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с CCC до C.

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