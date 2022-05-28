S&P понизило cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CCC+. Ранее Украина находилась на уровне B.

Об этом говорится на сайте агентства.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на S&P Global Ratings, ситуация на Украине будет носить затяжной характер.

По мнению S&P, из-за этого способность украинского правительства выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте будет зависеть от поступления донорской помощи.

9 апреля агентство понизило кредитные рейтинги России в иностранной валюте

4 марта S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.

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