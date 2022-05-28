S&P понизило cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте
Об этом говорится на сайте агентства.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на S&P Global Ratings, ситуация на Украине будет носить затяжной характер.
По мнению S&P, из-за этого способность украинского правительства выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте будет зависеть от поступления донорской помощи.
9 апреля агентство понизило кредитные рейтинги России в иностранной валюте.
4 марта S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.