Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные S&P, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги были понижены до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.

S&P также сообщило о решении исключить из 11 своих индексов бонды России и Белоруссии.

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.