Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России в иностранной валюте
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные S&P, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги были понижены до SD/SD, что означает выборочный дефолт.
Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.
S&P также сообщило о решении исключить из 11 своих индексов бонды России и Белоруссии.
Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.