Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

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Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.

Об этом информирует РИА Новости.

«По нашим оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещённые в США, ЕС и Японии», — говорится в заявлении агентства.

S&P также снизило долгосрочный рейтинг России в национальной валюте с ВВВ- до CCC-.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.

Международное агентство Moody's также понизило рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк предпринимает всё для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с шоками.

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