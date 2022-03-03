Международное агентство Moody's понизило рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах.

Как сообщает РИА Новости, оно понизило рейтинг сразу на шесть ступеней, до В3 с Ваа3, с возможностью дальнейшего понижения.

«Сегодня агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валютах) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валютах) правительства России до уровня B3 с Ваа3», — говорится в заявлении.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.