Агентство S&P исключило бонды России и Белоруссии из 11 индексов

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Рейтинговое агентство S&P сообщило о решении исключить из 11 своих индексов бонды России и Белоруссии. Об этом говорится в релизе компании.

Об этом сообщает ТАСС.

«S&P Dow Jones Indices провёл консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций и объявил, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов», — сказано в сообщении.

Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.

Международное агентство Moody's также понизило рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах.

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