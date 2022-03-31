Агентство S&P исключило бонды России и Белоруссии из 11 индексов
Об этом сообщает ТАСС.
«S&P Dow Jones Indices провёл консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций и объявил, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов», — сказано в сообщении.
Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.
Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до уровня B с BBB.
Международное агентство Moody's также понизило рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах.