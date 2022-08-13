Агентства S&P и Fitch назвали дефолтом реструктуризацию долга Украины

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings назвали дефолтом отсрочку платежей по долгу Украины, понизив рейтинги страны в иностранной валюте.

Об этом сообщает Reuters.

Fitch понизило рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте с С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»).

В S&P заявили, что рассматривают реструктуризацию долга Украины как проблемную и равносильную дефолту. Рейтинг Украины был понижен агентством до SD («выборочный дефолт»).

В конце июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CC.

В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

Позже Bloomberg сообщал, что Украина получила отсрочку по выплатам госдолга до 2024 года.