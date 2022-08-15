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Литовский «Шяуляй банк» прекратил операции в рублях

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Литовский «Шяуляй банк», через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях. Об этом в эфире радио LRT заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.
Литовский «Шяуляй банк» прекратил операции в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Шяуляй банк» с сегодняшнего дня прекращает расчётные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах», — приводит её слова РИА Новости.

Кигуолене отметила, что клиенты были заранее проинформированы об этом.

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский «Шяуляй банк», через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, и государство на них повлиять никак не может.

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